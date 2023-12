Ida Platano | «Situazione delicata» e riferimenti a Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne è in pausa natalizia e tornerà in tv a partire dal prossimo 8 gennaio, ma dalle registrazioni sappiamo qualcosa di più anche se ... (caffeinamagazine)

Uomini e Donne , cosa succederà in puntata. Le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi questa volta scottano ed è dire ben poco. Sotto la ... (caffeinamagazine)

Il ritorno di Ida Platano nelle inedite vesti di tronista in quel di Uomini e Donne ha acceso un po’ gli animi dentro e fuori gli studi del dating ... (isaechia)

Uomini e Donne - Mario Cusitore non corteggia più Ida Platano? Le strane parole sui social

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, i protagonisti del programma continuano a far discutere. Nei giorni scorsi, ... (dailynews24)