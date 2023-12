I tassi dei mutui scendono | quanto si risparmia adesso | la simulazione

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il mutuo a tasso fisso diventa più conveniente: da alcune settimane le rate iniziano a scendere, dopo le corse al rialzo degli ultimi mesi. La previsione è che con il nuovo corso intrapreso dalle banche centrali, che hanno allentato la stretta monetaria, il costo deipossa continuare a decrescere. Mutuo a tasso fisso più basso oggi Il livello deidi interesse in Europa è salito in poco più di un anno al 4,5%. Ora l’inflazione in ritirata e il rallentamento dell’economia dovrebbero spingere la Banca centrale europea a ridurre i. Secondo gli analisti il primo taglio di 25 punti base potrebbe arrivare a marzo, seguito da un ulteriore taglio a giugno. Per la seconda metà del 2024 si attende un altro taglio dello 0,5%. Mutuo a tasso variabile invariato Irs, il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di ...

Per cui se mi si chiede che cosa mi aspetto dal 2024, mi attendo prima di tutto l'avvio rapido di un percorso di discesa, che ci offrirebbe margini non indifferenti'.Se per i mutui sembra finita la politicarialziimposta dalla Bce - con la conseguenza che nel corso del 2024 potremmo non assistere a nuovi incrementi delle rate " lo stesso non può ...WASHINGTON - I tassi ipotecari statunitensi hanno mostrato una tendenza al ribasso, con la media dei mutui a tasso fisso a 30 anni scesa al 6,61%. In parallelo, anche i tassi dei mutui fissi a 15 anni ...