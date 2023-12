I pronostici di domenica 31 dicembre | Premier League

(Di domenica 31 dicembre 2023) senza soste, si giocano Fulham-Arsenal e Tottenham-Bournemouth.senza soste, si gioca anche nel giorno della vigilia di Capodanno. In programma ci sono due partite con fischio d’inizio fissato per le 15: Fulham-Arsenal e Tottenham-Bournemouth. Il portiere del Tottenham Vicario (LaPresse) – IlVeggente.itI Gunners hanno perso a sorpresa nell’ultimo turno di campionato contro il West Ham e sono attesi da un altro derby insidioso contro il Fulham. Sempre a Londra c’è il Tottenham che dopo l’umiliazione subita contro il Brighton rischia un’altra brutta figura contro il Bournemouth, squadra in grande spolvero nell’ultimo periodo.altre partite Senza gli infortunati Romero, Maddison, Van de Ven, Bentancur, Solomon, Perisic e Sessegnon e gli squalificati Kulusevski e Bissouma, gli Spurs scenderanno in campo con una ...

