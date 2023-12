I Grandi Numeri del Padel in Umbria

(Di domenica 31 dicembre 2023) Milano, dicembre 2023 – Sempre più amato, seguito e praticato, ilincontinua a segnare un costante trend di crescita. Lo confermano i dati dell’Osservatorio MrPaddle.com che periodicamente fotografa ritmi e tendenze di questo straordinario sport in Italia e nel mondo. Con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente, la Regione conta oggi complessivamente ben 93 strutture sportive dedicate al. L’aumento si riflette anche sul numero dei singoli campi che (con un + 18% vs 2022) toccano oggi quota 257, dislocati su tutto il territorio; 134 di essi sono indoor e permettono quindi di giocare anche con il cattivo tempo. Conti alla mano, ogni struttura ha una media di 2,8 campi. Dove giocare? Sono 34 i comuni umbri con almeno un club di. Cresce, di pari passo, ...

