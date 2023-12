I colpi di mercato più costosi dell'anno | da Bellingham a Hojlund | la top 10 del 2023

Il Napoli non vuole perdere tempo e si sta muovendo per portare a termine le prime operazioni di Calciomercato già a gennaio. Non c’è tempo da ... (napolipiu)

... dopo che dalle imbarcazioni dei ribelli erano partitidi arma da fuoco contro gli elicotteri.la colonia penale in cui è rinchiuso Navalny Ultimo Aggiornamento Quanto influenzano ilgli ...Commenta per primo Ildi gennaio è alle porte e il Lione si prepara ad eventuali. Secondo quanto riportato dal The Sun , l'obiettivo numero uno del club francese è l'esterno offensivo del West Ham Said ...La Juventus cambia obiettivo: a gennaio scatterà l'assalto per un centrocampista in rampa di lancio. Due club rivali insidiano Giuntoli.L'infortunio di Devontae Cacok, che dovrebbe rimanere ai box per il resto della stagione, ha mosso il mercato della Virtus Bologna. E alla Segafredo il nome che arriva è pesante: in uscita dall'Anadol ...