I 5 eventi sportivi da non perdere nel 2024

Tra i principali risultati dello studio PwC Entertainment & Media Outlook in Italy 2023-2027, “Resetting expectations, refocusing inward and ... (quifinanza)

Lo sport non va in vacanza e, in occasione delle festività di Natale 2023 , il palinsesto di DAZN si arricchisce di eventi imperdibili: dalla Serie A ... (sportintv.eu)

... anche Foligno celebra i 500 anni dalla morte del Perugino conspeciali all'Oratorio della ... SETTEMBRE È il mese dei grandi successiper alcuni folignati. La diciottenne Gilda ...Il 2024 sarà un anno di grandi. Il principale e più atteso sono certamente i XXXIII giochi Olimpici di Parigi , che assieme a Londra diverrà la seconda città ad ospitare per tre volte le Olimpiadi estive. Per il ...Si è chiusa a Loculi con il concerto di Piero Marras la rassegna di grandi eventi nella Valle del Cedrino, organizzata dall'Unione dei Comuni presieduta dal Sindaco di Onifai Luca Monne in ...Martedì torna la kermesse per l’anniversario della morte del Campionissimo. Ospite d’onore Christian Prudhomme, direttore generale del Tour de France ...