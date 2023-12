I 10 migliori spettacoli di fuochi d’artificio di Capodanno

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’anno nuovo non è lontano e i Paesi di tutto il mondo si preparano ad accoglierlo. Siete tra quelli che fissano il cielo la notte del 31 dicembre? Oggi, su Civitatis, vi proponiamo alcuni deglipirotecnici più suggestivi del mondo per commemorare l’arrivo del nuovo anno. Quale sarà il vostro preferito? Dubai, Abu Dhabi La capitale di Abu Dhabi è immersa nei colori, nelle luci e nella grandezza per celebrare l’inizio del nuovo anno. In cima al Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i suoi oltre 800 metri di altezza, si svolge uno spettacolo di luci e pirotecnica che illumina l’intero canale della città. Vedere questo maestoso spettacolo non costa nulla, ma è possibile entrare in base all’ordine di arrivo. Anche se pochi privilegiati potranno goderselo dal ristorante del Burj Khalifa, voi sarete tra questi? Valencia, Spagna Ci rechiamo in Spagna, ...