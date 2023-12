Hitler servirebbe ancora Sconcertante | Adolf eroe di arabi e rossi

(Di domenica 31 dicembre 2023)ci ha lasciati prematuramente: avevamolto da fare». La considerazione viene da Alberto Aranguibel: deputato venezuelano del chavista Partito Socialista Unito del Venezuela (Psuv), il partito di Maduro. Quel Nicolas Maduro che Putin continua a invitare a Mosca, che sta montando tensione con la Guyana apposta per provare a far rialzare i prezzi del greggio nell'interesse anche di Mosca, che ospita militari russi, che non è stato uno dei pochissimi Paesi all'Onu a non votare regolarmente contro le condanne a Mosca dopo l'invasione solo perché al Venezuela hanno tolto il diritto di voto all'Onu per morosità nei pagamenti. Aranguibel è deputato per lo stato di Miranda, è membro della Commissione Permanente del Potere Popolare e della Comunicazione, ed è molto attivo sui social media, dove pubblica messaggi pieni di odio contro Israele e dove ...

... è troppo costoso anche solo per mantenerlo funzionante, perciò nona niente in caso di ... I furori allarmistici nei confronti della pletora dei nuovicostantemente in agguato, sono ...Viceversa, cosa accadrebbe se in un film sul nazismo Adolffosse interpretato da Will Smith ... Universal lo farà, ha già acquisito i diritti per un film sul re del pop):un attore ...Il provvedimento più famigerato di esibizione dei rapporti sessuali tra ebrei e non ebrei, una delle ossessioni principali ...