Highlights Treviso-Pistoia 86-89 | basket Serie A1 VIDEO

La Virtus Bologna torna a vincere dopo due sconfitte in fila, Real Madrid in Eurolega e Cremona in campionato, e batte senza problemi Treviso in ... (sportface)

Il video con glidi Tortona -68 - 62 , sfida valida come 13giornata della Serie A1 2023/2024 di basket . I 17 di Allen e i 16 di Olisevicius permettono adi ottenere la quarta vittoria ...si toglie dall'ultimo posto e sale in 15ª posizione, ancora in zona retrocessione, con 3 vittorie e 9 sconfitte.Gli highlights della sfida tra Sassari e Venezia, partita valida per il 14° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2023/24.Gli highlights della sfida tra Brescia e Milano, partita valida per il 14° turno di campionato della Serie A UnipolSai 2023/24.