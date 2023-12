Highlights e gol Fulham-Arsenal 2-1 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilcone gol di2-1, match valido per la ventesima giornata della. A Craven Cottage arriva la seconda sconfitta consecutiva per i Gunners di Arteta, che chiudono l’anno solare nel peggior modo possibile. Dopo 5 minuti Saka sembra mettere tutto in ordine, ma i padroni di casa trovano il pari alla mezz’ora con Raul Gimenez e nella ripresa ribaltano il risultato con il gol di De Cordova-Reid. Di seguito le immagini salienti della partita. GLISportFace.

Guarda ie glidi Udinese - Bologna 3 - ...Essere determinanti senza segnare. La Juventus ha battuto la Roma nell'ultima partita del 2023 grazie alle giocate di Dusan Vlahovic. Tacco ad aprire il gioco per Rabiot e 1 - 0 per i bianconeri a ...Voti fantacalcio e highlights di Fiorentina - Torino, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A 2023/2024: Ranieri è il migliore del match ...Terza vittoria di fila per il Wolverhamtpon, una delle squadre più in forma in Premier League. I Wolves rifilano un tris all'Everton nella.