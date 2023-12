Helen Mirren presenta in sala ‘Wonder White Bird’ di Marc Forster

(Di domenica 31 dicembre 2023) TRICASE – Si terrà il 4 gennaio alle ore 20 presso il cinema Moderno di Tricase, alla presenza dell’attrice Premio Oscar, l’anteprima speciale del film, il nuovo capitolo di Wonder tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, al cinema proprio dal 4 gennaio con Notorious Pictures in collaborazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Doctor Strange – nel Multiverso della Follia”, il secondo capitolo delle avventure di Stephen Strange Aldo Baglio, film senza Giovanni e Giacomo ma non è un addio al trio “A letto con Sartre”, con Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi, al cinema dal 26 gennaio “Un matrimonio mostruoso”, la nuova commedia di Volfango De Biasi dal 21 giugno al ...

