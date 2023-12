Guerra | ultime notizie Gaza | ucciso uno dei fondatori di Hamas Kiev | sei missili S-300 russi sulla città di Kharkiv

(Di domenica 31 dicembre 2023) È salito a 22 morti e 109 feriti il bilancio dell’attacco di ieri delle forze dirussa Belgorod, dopo le 40 vittime fatte dai bombardamenti di Mosca il giorno precedente in diverse parti dell’Ucraina. Ieri sera e stanotte presa di mira anche, con almeno 26 feriti. Continuano i violenti scontri fra Israele enella Striscia di. L’esercito afferma di averieri “decine di terroristi”. I media arabi parlano di 12 morti in un bombardamento su un edificio residenziale di Zawaida. Esodo di civili palestinesi verso il valico egiziano di Rafah. Gli Usa abbattono duehouthi sul Mar Rosso.

Le forze russe hanno preso di mira Kharkiv con diversi attacchi nella notte, una risposta dopo l'attacco di Kiev sulla russa Belgorod, che ha causato oltre 20 morti e 100 feriti. La Polonia afferma di ......da non ripetere il cercare la riunificazione delle due Coree Per restare aggiornato sulle... "Lapuò scoppiare in qualsiasi momento", ha dichiarato il leader nord coreano che ha ordinato ...Il leader nordcoreano Kim Jong-un torna a minacciare Seul e gli Stat Uniti affermando che un conflitto nella Penisola Coreana potrebbe ...La Russia ha attaccato la notte scorsa la città di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale, con sei missili guidati antiaerei S-300: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.