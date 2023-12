Guerra Israele-Hamas | Usa | “Affondate tre navi Houthi nel Mar Rosso”

- Hamas, le notizie di oggiLa nave ha lanciato un Sos alle unità della marina militare statunitense in pattugliamento nel mar Rosso, dopo lo scoppio dellafrae Hamas. Successivamente la Maersk è stata colpita ...Nato in Lituania nel 1925, già braccio destro e amico di Abba Kovner, capo della resistenza locale, dopo la guerra emigrò in Israele dove continuò a combattere in difesa del Paese e diventò un famoso ...Secondo quanto riportato da fonti isrealiane uno dei fondatori dell'ala militare di Hamas, Abdel Fattah Ma'ali, è stato ucciso ieri in un bombardamento a Gaza ...