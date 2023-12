Grazie per l’anno passato insieme

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non esiste un bambino che non sia uguale ad un altro, che non abbia gli stessi sogni, gli stessi desideri: sentirsi amato. Eppure in una grossa porzione di mondo la povertà e le malattie dilagano. E allo stesso tempo, da quest’altra parte, c’è chi continua a vivere nell’indifferenza. Non si ferma mai a pensare quanto Il Blog di Giò.