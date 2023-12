Grande Fratello | meno votato e nominati 29esima puntata del 30 dicembre | le percentuali | Perla preferita

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’ultimadell’anno del, è andata in scena ieri sera, sabato 30, nella prima serata di Canale 5. Tante sorprese per gli inquilini che si preparano ad entrare nel nuovo anno, ma anche la scoperta del concorrenteall’ultimo televoto e nuoveon., ildel 30... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.