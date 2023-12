Grande Fratello | l’opinione di Isa sulla ventinovesima puntata

Leggi su isaechia

(Di domenica 31 dicembre 2023) Se non fosse stato per quel piccolo brividino all’una di notte, quando eravamo già tutti stravolti e sfiniti, con la sceneggiata di Anita Olivieri e i suoi vassalli, quella di ieri sarebbe stata l’ennesimadelfotocopia di tutte quelle che vediamo da settembre a questa parte. No, davvero, che gli autori si inventino qualcosa, che sforzino un attimo le meningi per guadagnarsi la pagnotta, perché vedere la stessain loop da quattro mesi vuol dire semplicemente che qualcuno non sta lavorando come dovrebbe. Ci avevano provato, per un attimo, ad inserire un diversivo, avevano chiesto l’aiuto mariano utilizzando il triangolo di Temptation, ma sono stati capaci di bruciarsi pure quello: proprio nel momento in cui si era creata attenzione, curiosità e lo share iniziava ad alzarsi, hanno ...