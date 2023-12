Grande Fratello | battibecco pungente tra due VIP Beatrice | “Esci da questo trip”

(Di domenica 31 dicembre 2023)Luzzi e Rosanna: scoppia untra le due donne in Casa post-puntata, sabato 30 dicembre è andato in onda in prima serata l’ultimo appuntamento dell’anno. Il reality show di Canale 5 riprenderà lunedì 8 gennaio in prima serata con il primo appuntamento del nuovo anno. Ieri sera è stata una puntata ricca di colpi di scena e super movimentata. Gli inquilini dell’ottava edizione si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia e nel corso della diretta è esploso anche un momento intenso che ha visto protagonisteed Anita. La giovane gieffina ha anche pensato di voler abbandonare il gioco. Leggi anche –>, Perla commenta le parole di Mirko ...

Una puntata ricca di momenti forti, quella delandata in onda ieri sera, 30 dicembre. Il reality di Canale5 ha chiuso i battenti per il 2023 con un appuntamento che ha portato nuove tensioni nella casa di Cinecittà. In particolare, ...La nuova puntata del, la ventinovesima, si è conclusa senza alcuna eliminazione, conformemente alle aspettative. Quattro concorrenti sono finiti in nomination , e il loro destino sarà deciso dal pubblico ...Alta tensione nella casa del Grande Fratello. La puntata di sabato 30 dicembre è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, a seguito del quale Anita si è detta ...La puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 30 dicembre, è stata particolarmente turbolenta. Tante le emozioni per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia: Rosy ...