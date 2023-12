Grande Fratello Anticipazioni | cambia la programmazione nel 2024

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 31 dicembre 2023)sulla. Il reality prosegue anche nelcon nuove dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Per tutto il mese di dicembre, il reality è andato in onda solo di sabato, in occasione delle festività. L’ultima puntata del 2023 è andata in onda proprio ieri, sabato 30 dicembre e ha visto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, concorrente fortemente criticato fa scoppiare il caos dentro la casaladel reality, prima ...