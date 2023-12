Graduatorie GPS docenti | nuovi inserimenti e aggiornamenti nel 2024 per i prossimi due anni I titoli di accesso

(Di domenica 31 dicembre 2023)GPS provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente: con l'anno scolastico 2023/24 si conclude il biennio dell'OM n. 112/2022. Urge un nuovo strumento per permettere: il Ministero ha tentato da un lato di avviare il percorso di un nuovo Regolamento delle supplenze, dall'altro inserisce nel testo del decreto Milleproroghe, che adesso dovrà seguire l'iter parlamentare, la proroga dello strumento dell'Ordinanza anche per gliscolastici/25 e 2025/26. L'articolo .

Cosa sono le GPS? Le GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e sono una tipologia di graduatoria utilizzata per assegnare supplenze ... (orizzontescuola)

