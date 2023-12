Golf | il calendario completo della stagione 2024 | tutti i tornei e le date da non perdere

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ildel grandeinternazionale per laormai alle porte si presenta sempre più ricco di appuntamenti davvero imperdibili. Dal Pga Tour al Dp World Tour ogni settimana non mancherà lo spettacolo, con gli occhi naturalmente puntati sui quattro Major ma anche sulle Olimpiadi di Parigi che quest’anno sostituiranno la Ryder Cup come evento “extra” ini più grandi campioni sono pronti a darsi battaglia sui green di tutto il mondo, in attesa di una possibile soluzionevicenda che vede la lega araba LIV con giocatori di primissimo rango al suo interno. In casa Italia saranno addirittura nove gli azzurri con “carta piena” sul DP World Tour: Francesco ed Edoardo Molinari saranno impegnati durante la...