Global tax al via per i big del web | ma il fisco incasserà solo briciole

(Di domenica 31 dicembre 2023) Da domani arriva laminimum tax sulle multinazionali. L’impianto fiscale, deciso in seno agli oltre 140 Paesi dell’Ocse, fissa al 15% l’aliquota effettiva minimae che devono versare all’erario i gruppi che fatturano più di 750 milioni di euro all’anno. La riforma, salutata con le fanfare in sede europea così come nel Parlamento italiano, vuole evitare che realtà come per esempio Amazon, Google o ancora Apple vadano a rifugiarsi nei cosiddetti paradisi fiscali. Peccato che laminimum tax servirà poco o nulla alitaliano. Ci apre gli occhi è la Cgia di Mestre sulla base di alcuni studi di Mediobanca. Nel 2022 le 25 principali Web company presenti in Italia hanno versato162 milioni di imposte sul reddito al nostro Erario. Non, proseguono gli artigiani ...

Da domani debutterà la tanto attesaminimum. La riforma che sta per entrare in vigore, a cui partecipa anche l'Italia, rappresenta il secondo pilastro dell'accordo sulla tassazione delle multinazionali adottato in seno all'...FISCOminimumal 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro. Reshoring: a imprese e attività produttive che ritornano a investire in Italia ...Global minimum tax: nel 2023 entra in vigore, ma darà solo pochi spiccioli di gettito. La Cgia stima un’entrata del SoftWeb di 162 milioni.Nel 2022 le 25 principali Web company presenti in Italia hanno versato solo 162 milioni di imposte sul reddito al nostro Erario. Non solo. Tra il 2014 e il ...