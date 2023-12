Gli ospiti del Capodanno di Rai 1 a Crotone con Amadeus a tutto Sanremo 2024

Leggi su optimagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) Sono stati comunicati glideldi Rai1 acon. L’ultimo giorno dell’anno, sia per Rai che per Mediaset, si festeggia in Piazza a tutta musica. Il concerto didi Rai1 quest’anno va in onda in diretta dae mantiene il nome: L’Anno che Verrà. Il cast è guidato da, direttore artistico e conduttore del Festival di, e attinge quindi a piene mani dalla kermesse canora. Così, non solo ama anche neldi Rai1 avedremo alcuni dei nomi più attesi del Festivalconduce L’Anno che Verrà per la nona volta consecutiva e accoglie sul palco nome ...