Gli auguri del sindaco Gori | “Bergamo si è riscoperta Capitale di cultura | di sostenibilità e inclusività”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 dicembre 2023). Un ultimo anno pieno da. E così, Giorgio, primo cittadino di, saluta il 2023 e accoglie il 2024 con un messaggio che lascia alle sue pagine social e che rivolge a tutti i cittadini: “L’anno in corso volge al termine, ne sta per iniziare uno nuovo. Stasera ascolteremo tutti il Presidente Mattarella. Nel frattempo, come da tradizione, anch’io ho voluto rivolgere un breve messaggio ai miei concittadini, per condividere pensieri e speranze. È il mio ultimo video di fine d’anno dadi, per cui è anche l’occasione per dirvi grazie. Vi abbraccio e vi auguro un 2024 ricco di opportunità. Ci vediamo l’anno prossimo!”.ricorda la straordinaria avventura, la cavalcata volta in dell’anno della, i numeri ...