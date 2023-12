Gli auguri dei napoletani per il nuovo anno | «Salute | lavoro e pace nel mondo»

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha ricevuto gli auguri dal club azzurro in occasione del suo 25° Compleanno . L’attaccante Victor ... (forzazzurri)

Tempo di lettura: 4 minuti“L’ anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato denso di iniziative e di attività, decisamente positivo per la ... (anteprima24)

Sabato 30 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ GRANDE FRATELLO ”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo ... (bubinoblog)

Mentre il 2024 si avvicina, le parole dello scrittore e docente Enrico Galiano risuonano come un campanello di allarme per giovani e ... (orizzontescuola)

Il Presidente farà un bilancio del 2023 e formuleràagli italiani per l'anno nuovo. Non mancheranno riferimenti ai tanti temi che preoccupano il Paese e richiami ai valori della nostra ...Alla mezzanotte si dà il benvenuto al al nuovo anno e ci si dà, festeggiando insieme! Santi del giorno: San Silvestro, è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.Il plurimedagliato azzurro, campione del mondo dei 50 farfalla, campione europeo e primatista mondiale dei 100 dorso Thomas Ceccon, tesserato per Fiamme Oro e Leosport e allenato da Alberto Burlina al ...Santa Teresa di Riva – La Jonica ha trionfato nel “II Trofeo Marina Castorina”, che si è disputato al comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva. Si sono affrontate la formazione degli allievi regionali ...