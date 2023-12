Giulia Tramontano | la polvere gialla | un nuovo comune in Lombardia | Merlata Bloom | tra le 10 notizie del 2023

(Di domenica 31 dicembre 2023) Quali sono le 10più lette delsu ilnotiziario.net? La fine e l’inizio dell’anno è sempre tempo di bilanci. Anche per noi che vi teniamo compagnia 7 giorni su 7 e tutti i venerdì in edicola con il nostro settimanale. Quest’anno abbiamo pubblicato oltre 40mila contenuti che avete potuto leggere e fruirne grauitamente ...

... a partire dalle "due Giulie",, trucidata mentre era incinta al settimo mese, eCecchettin, 22enne rapita e accoltellata alla vigilia della laurea. E un altro fattore di choc ...Storie di cronaca che hanno colpito tutti e che si fatica ad accettare siano avvenute. Atti dimostrativi, per difendere delle idee o per lanciare un appello e un messaggio. Gesti concreti di ...Nel 2023 da Giulia Tramontano a Giulia Cecchettin sono tanti i nomi delle vittime di femminicidio che hanno contribuito a riaprire il dibattito sul tema della violenza contro le donne. Secondo i dati ...In questo articolo ripercorriamo i dieci fatti di cronaca nera che hanno segnato l'ultimo anno, il 2023, in Italia.