Giroud ha deciso | “Ecco cosa farò appena avrò smesso di giocare”

Già il 2 gennaio si tornerà in campo per gli ottavi contro il Cagliari, maha trovato il tempo per regalare qualche confidenza e curiosità a 'Le Dauphine libéré', quotidiano fondato a Grenoble ...Dionisi gioca molto alto per tendere la trappola del fuorigioco nei confronti di Leao e, ... Sembra però discutibile l'assortimentoda Pioli a causa del contributo anonimo di Loftus Cheek ...I retroscena dell'attaccante del Milan intervistato da 'Le Dauphine libéré', giornale della 'sua' Savoia che lo ha eletto atleta dell'anno ...Secondo un'indiscrezione che arriva dalla Francia, il centravanti avrebbe dei dubbi sul prossimo rinnovo con il Milan: ecco cosa c'è in ballo ...