Giro d’Italia 2024 | il percorso | le 21 tappe | le stellette di difficoltà e chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tutto pronto per un’altra grande annata di ciclismo su strada. Ilsarà esaltante per il pubblico tricolore: al via delci sarà infatti Tadej Pogacar, qualcosa che rende la Corsa Rosa veramente sopra ogni aspettativa. Oltre alla presenza dello sloveno anche quella di Wout van Aert, per una startlist da sogno. Andiamo a scoprire nel dettaglio il, lee chi altro prenderà il via del primo Grandedella stagione.Subito un inizio scoppiettante: primein Piemonte, con una due giorni iniziale tra Torino ed Oropa (subito arrivo in salita) che smuoverà già la classifica generale. Poi qualche giornata dedicata ai velocisti prima dello ...