Giorgia uomo dell' anno per Libero? Occhio a queste foto | sinistra in tilt

(Di domenica 31 dicembre 2023) Fermi tutti: noi disiamo la prova del regime incombente e non ce ne siamo accorti. Proprio così: la prima pagina di venerdì scorso con ladiMeloni eletta “” 2023 è il sintomo che in Italia sta accadendo qualcosa di grave. Guai «a buttarla sul ridere», avverte Concita De Gregorio nella sua rubrica su Repubblica: «La contraffazionea realtà» - ovvero una donna designata “” - è la spia di quanto ormai sia pericolosa la situazione in Italia. «È un'operazione tipicae disinformazioni di regime», specialmente «quando i regimi si sentono imbattibili». Il tono è quello tipicoa lezioncina col ditino alzato.a ...

di BRUNO TUCCI Boldrini, Landini, la sinistra (e la a destra ) cui non piace Melonidell'anno: maha il quid . Boldrini o della politica inutile, anzi dannosa . Nel 2024, il Paese Italia dovrà superare e risolvere molti importanti problemi. Ma lei non lo sa. C'è ...Quante chiacchiere, il problema è risolto:dell'anno' di nuovo affrontava il tema titolando su Libero 'Schlein, Calenda, Boldrini e Landini sbroccano per il titolo di "dell'anno" ...Solidarietà all’assessora di Senigallia Elena Campagnolo, ultima vittima, in ordine di tempo, della violenza verbale del consigliere di opposizione ed ex assessore Gennaro Campanile che, nel corso del ...Giorgia Meloni è una donna. Questa affermazione sembra scontata ma qualcosa negli ultimi tempi la rende molto meno banale ...