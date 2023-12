Giorgia Soleri | addio al 2023 in slip e corsetto | «Mai smettere di amare se stessi» Ma Andrea Delogu le ruba la scena

(Di domenica 31 dicembre 2023) L'ultimo giorno dell'anno: tempo di riassunti e recap sui 12 mesi appena trascorsi, bilanci e buoni propositi per l'anno che sta per arrivare.ha lasciato alle spalle un...

L'ultimo giorno dell'anno: tempo di riassunti e recap sui 12 mesi appena trascorsi, bilanci e buoni propositi per l'anno che sta per arrivare. ... (leggo)

Damiano David eavrebbero voluto gestire meglio la cosa , ma alcune immagini del cantante in dolce compagnia hanno fatto scoppiare la bomba mediatica. I due però assicurano: tra di ...A quel punto, se prima volava su Spotify e parlava di sé stesso 'come uno che divide', manco fosse(che almeno ha male alla pudenda), poi si è imbucato al Festival di San Marino , per ...Cupido dà, Cupido toglie. Per tante coppie che si sono lasciate nel 2023, ce ne sono molte altre che sono nate proprio durante quest'anno. E alcune - blasonatissime - sono proprio italiane. Ecco chi ...Nel 2023 diverse coppie si sono dette addio, scatenando la curiosità del mondo del gossip nostrano e internazionale. Sono diversi i Vip che si sono detti addio proprio quest’anno: giunti ormai alla ...