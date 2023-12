Gil de Ferran | morto dopo un infarto in pista l' ex pilota brasiliano | stava correndo insieme al figlio Aveva 56 anni

AGI - Mondo dell'automobilismo in lutto per la scomparsa di Gil de Ferran . L'ex pilota brasiliano, secondo la stampa statunitense, è deceduto a 56 ... (agi)

Il mondo dell'automobilismo piange la scomparsa di Gil de Ferran, ucciso a soli 56 anni da un infarto. L'ex pilota brasiliano in carriera ha vinto la 500 miglia di Indianapolis nel 2003 ed è stato due volte campione IndyCar negli Stati Uniti. De Ferran ha vinto i titoli Champ Car del 2000 e del 2001 guidando per Penske, e anche la Indy 500 del 2003 con Roger Penske. Nel 2000 al California Speedway, de Ferran stabilì il record di velocità.