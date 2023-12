GF | Giuseppe e Monia entrano insieme in bagno VIDEO | regolamento infranto? Sul web è polemica

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 31 dicembre 2023) È diventato virale unche mostraGaribaldi eLa Ferrera accederealal Grande Fratello. Sul web è scattata la: “Va contro il”. Ma potrebbe esserci una spiegazione. Sui social sta circolando unche ha scatenato diverse polemiche. Nella clip in questione che vi proponiamo qui sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello, Beatrice distrugge): “Tu per me non esisti più, evitami da oggi in poi, per…” GF, Beatrice attacca): “Quanto sei brutto, hai rotto le pal*e, sei sempre tu che fai queste ...