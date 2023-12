GF 2023 | le pagelle della puntata 29 | Beatrice fissa su Garibaldi 5 | Anita anti-battesimo ma sa tutte le preghiere 4

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 31 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’ultimadell’anno del Grande Fratelloè stata ricca di sorprese, ma soprattutto di duelli vecchi e nuovi. Giuseppeburattinaio o gigolò? Ahilui, nulla di tutto ciò. Le ruggini con l’ex (quasi) fidanzataLuzzi non si placano, ma lui non ha imparato a ribattere colpo su colpo i dardi infuocati dell’ex flirtLuzzi. Più che accusarla di rigirare le frittare non riesce a fare, infatti si nasconde spesso dietro altri inquilini, su tutti Marco Maddaloni e la fedelissima...