Getafe-Rayo Vallecano martedì 02 gennaio 2024 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Il 2024 parte con la sfida tra Azulones e Matagigantes

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilcalcistico in Spagna inizierà con unamolto interessante, in uno scenario atipico: ildoveva “scegliere” l’incontro deputato a compiere la giornata di squalifica del Coliseum e alla fine la designazione è ricaduta sullacontro il, che si giocherà quindi al Metropolitano, la casa dell’Atletico Madrid. Glistanno disputando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il 2024 calcistico in Spagna inizierà con una sfida molto interessante, in uno scenario atipico: il Getafe doveva “scegliere” l’incontro deputato a ... (infobetting)

Il 2024 calcistico in Spagna inizierà con una sfida molto interessante, in uno scenario atipico: il Getafe doveva “scegliere” l’incontro deputato a ... (infobetting)

Getafe-Rayo Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici Non si ... (ilveggente)

La giornata inizia con il derby di Madrid traVallecano alle 17:00 al Cívitas Metropolitano, con la telecronaca in lingua inglese. Entrambe le squadre, attualmente posizionate in modo ...Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici Non si può parlare in questa partita del fattore campo, ...Buenas tardes y bienvenidos a la narración, en directo, del partido de fútbol de la LaLiga EA Sports que enfrenta al Getafe contra el Rayo Vallecano correspondiente a Jornada 19. Desde Mundo Deportivo ...¡Muy buenas tardes y feliz año! Vuelve LaLiga, se estrena en 2024 con un Getafe-Rayo raro, porque se jugará en el Metropolitano del Atlético de Madrid. El feudo rojiblanco se teñirá de azulón y la hin ...