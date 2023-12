Germania sventa attentato terroristico | volevano colpire la Cattedrale di Colonia | 3 arresti

Tre persone arrestate in Germania , tre in Danimarca e una in Olanda. È il bilancio di una vasta operazione antiterrorismo in Europa. L'operazione ... (ilmessaggero)

La cellula islamista preparava l'attacco con un'auto nella notte di Capodanno: tre arresti Attentato sventato indove le forze dell'ordine tedesche hanno arrestato tre presunti affiliati a una cellula terroristica islamista. L'obiettivo, riferisce la Bild, era la Cattedrale di Colonia da colpire con un'...Inil Borussia Dortmund pareggia 1 - 1 con il Psg (che si qualifica agli ottavi come ... Al 62' tiro in porta di Almiron ma Maignancon i pugni. Cristian Pulisic (foto Lapresse) Sempre ...(Adnkronos) – Attentato sventato in Germania dove le forze dell’ordine tedesche hanno arrestato tre presunti affiliati a una cellula terroristica islamista. L’obiettivo, riferisce la Bild, era la Catt ...(Adnkronos) – Abdicazione a sorpresa per la regina Margrethe II di Danimarca. La sovrana ha dato l’annuncio nel corso del discorso di fine anno. Abdicherà formalmente, in favore del figlio maggiore, p ...