Germania | Scholz | ' nazione sia unita di fronte a nuove sfide geopolitiche ed economiche'

(Di domenica 31 dicembre 2023) Berlino, 31 dec. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il cancelliere tedesco Olafha espresso ottimismo sulla capacità del suo Paese di affrontare le numeroseedche il 2024 porterà, esortando al contempo il Paese a intraprendere un processo di trasformazione. "Possiamo affrontare i venti contrari", ha detto il socialdemocratico nel suo discorso annuale di Capodanno alla, il cui testo è stato distribuito in anticipo. "Ciò non diminuisce ledel nostro tempo". "La consapevolezza che siamo tutti necessari ci rende forti", ha aggiunto. "Sia il ricercatore di alto livello che l'infermiera geriatrica, sia la poliziotta che il fattorino, sia il pensionato che il giovane stagista. Se ci rendiamo conto di questo, se ci ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso preoccupazione per il declino nel rendimento scolastico della Germania , come rivelato dall'ultimo ... (orizzontescuola)

... che monitora il sostegno internazionale alla difesa ucraina dall'aggressione russa: laè ... Olaf, il cancelliere riluttante che all'inizio dell'invasione russa aveva spedito cinquemila ...è un bugiardo e la, se le conviene, prende tutti noi per il fondo schiena. Record bellico del governo In realtà, a svelare il segreto, è un frammento di quella sinistra che da quella ...L’anno dell’ascesa dell’estrema destra, dell’immigrazione e dell’inflazione galoppante in Germania. Si chiude un difficile 2023 per la cancelleria di Olaf Scholz costretta ad affrontare gli effetti ...Nel suo discorso di fine anno, il cancelliere Olaf Scholz cerca di dissipare le preoccupazioni della popolazione tedesca, affermando che ...