Germana Schena | chi è la moglie di Fausto Leali | “Per un pò l’ho tenuta segreta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) Due matrimoni alle spalle, la voce di A Chi incontraper la prima volta nel 2001, quando la donna entra nella band dell’artista bresciano come corista. L’addio momentaneo due anni dopo per seguire la sua gravidanza: in quel periodo allasubentra una sua amica. Pochi anni dopo la nascita del figlio,chiamainvitandola a ritornare a causa dell’infortunio alla gamba accorso all’amica e corista. Il ritorno nella band, coincide con l’esplosione di una passione travolgente trae ladurante il viaggio in auto per una data. In quel momento erano entrambi single e si sono avvicinati molto, per poi capire di essere fatti l’uno per l’altra. ...