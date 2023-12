Genova | Edoardo non aspetta il nuovo anno e nasce all’autogrill

(Di domenica 31 dicembre 2023) Non ha atteso ilperre e non ha nemmeno dato tempo alla mamma di arrivare in ospedale. Il piccoloè nato a bordo di un’ambulanza nel parcheggio dell’autogrill dell’autostrada A12 a Sestri Levante (). I genitori, residenti a Maissana sulle colline della alta val Petronio (La Spezia), alle prime avvisaglie delle doglie sono partiti in auto per raggiungere l’ospedale pediatrico Gaslini di, ma nel tragitto si sono resi conto che non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo e hchiamato il 118. I due si sono fermati al casello dell’autostrada e nel parcheggio della adiacente stazione di servizio sono stati assistiti dai militi della croce Verde sestrese e dall’auto medica. Mamma e neonato si trovano nel reparto di ostetricia dell’ ...

