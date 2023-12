Genoa | Sabelli | “I giocatori più forti che ho marcato? Kvara e Leao”

L'esterno è deluso e ar rabbia to per la sconfitta, ma prova a farsene una ragione. Riguardo Gilardino: "Non avevo dubbi sul suo conto, lui e il suo ... (itasportpress)

... Verona, Cagliari 14; Empoli 13; Salernitana 12 Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Sport Calcio,: ufficiale l'arrivo diPosted ...... ma il vero problema è lo spazio che l'Inter concede al, pronto a ripartire in velocità con i due esternie Martin che costringono i rispettivi dirimpettai Carlos Augusto e Darmian ad ...A Marassi Genoa e Inter scendono in campo con moduli speculari e atteggiamenti simili: aggressione alta e densità in mezzo al campo. L’Inter prova a far girare la palla con i ...A Marassi Genoa e Inter scendono in campo con moduli speculari e atteggiamenti simili: aggressione alta e densità in mezzo al campo. L’Inter prova a far girare la palla con i ...