Genoa | occhi su un difensore del Como cresciuto nel vivaio del Milan

(Di domenica 31 dicembre 2023) Potrebbe arrivare dalla Serie B il primo rinforzo del mercato invernale per ildi Alberto Gilardino. Il club rossoblù ha infatti me...

Padovan ribadisce di non essere bravo nei pronostici e che per questo la scaramanzia debba regnare sovrana in Genoa-Inter di stasera. Questo perché ... (inter-news)

...Premesso che il gol di Arnautovic con cui l'Inter è andata in vantaggio a Marassi in- Inter, ... Ennesima truffa, insomma, compiuta sotto glidi tutti senza che nessuno abbia eccepito e oggi ...... delicatissima, gara interna contro il. Cronaca del match Dopo una ventina di minuti di ...5: Fa subito un paio di tocchi da stropicciarsi gli. Poi si perde fra le maglie bianconere. Nel ...Il Tottenham vuole a tutti i costi Radu Dragusin. Il difensore del Genoa è nel mirino degli Spurs e il giocatore avrebbe già dato il suo ok. Ufficialmente però il club rossoblu non ha ricevuto alcuna ...Il mercato comincia tra pochi giorni, ma c'è già una certezza: i difensori saranno protagonisti! In pole position Dragusin del Genoa che tratta una cessione al Tottenham ...