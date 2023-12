Genoa-Inter | responsabile arbitri | “Gol di Arnautovic da annullare | fallo di Bisseck su Strootman”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ieri sera, su Dazn, è andato in onda il solito appuntamento settimanale Open Var, in cui vengono ascoltati i pareri dio exriguardo gli episodi più discussi della settimana. E’venuto ildel settore tecnico Matteo Trefoloni, che ha analizzato il gol non annullato adin: “Per noi il gol diera da. Nell’azione c’è una spinta disa su. Nei contatti sulla parte alta del corpo conta l’intensità del gesto. Doveri ha valutato in modo sbagliato l’entità del contatto”. SportFace.