Gaza | migliaia di persone assaltano il camion degli aiuti umanitari Unrwa | “40% della popolazione a rischio carestia”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Thomas White, il direttore dell’, l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi, ha pubblicato su X un video girato ache mostra l’assalto dididisperate a uncon gli. “Lesono affamate e cercano disperatamente un convoglio di cibo” scrive, denunciando una situazionea sempre più drammatica. Soprattutto nel nord di, nella morsa dell’esercito israeliano. Nel nord ridotto in macerie e con ormai poca copertura mediatica, chi non ha avuto la possibilità di spostarsi verso Khan Younis e Rafah vive in condizioni disumane. “Il 40%è a. Sono ...

Biden chiede a Netanyahu tre giorni di tregua per progredire nelle trattative per il rilascio degli ostaggi, ma il premier israeliano non arretra e ... (ilsole24ore)

...realizzate dall'alto con alcuni droni si vedono chiaramentedi tende montate dalle famiglie sfollate in cerca di salvezza dai bombardamenti che dal 7 ottobre colpiscono la Striscia di. "...Decine didi persone sono fuggite e lo stesso vescovo a novembre si è rifugiato ' in ... LE SUORE DILe suore di sono volto e simbolo della presenza cristiana in una Striscia insanguinata ...Il 30 dicembre sono entrati 81 camion di aiuti umanitari all'interno della Striscia di Gaza, un sostegno per la popolazione che resta ancora inadeguato ...L'articolo di Eduardo Galeano: "Davanti alla tragedia di Gaza i paesi arabi si lavano le mani. E come sempre i paesi europei se le fregano.