Galaxy S24 Ultra | la vera protagonista è l’IA

(Di domenica 31 dicembre 2023)S24è il più atteso dei tre modelli che Samsung presenterà nel 2024, qualcuno dice già a metà gennaio. Sono molte le caratteristiche che incuriosiscono i fan del colosso sudcoreano, dal nuovo comparto fotografico alle nuove funzionalità della S Pen e al telaio che dovrebbe essere in titanio come sui nuovi iPhone. Ma lasui prossimi topS sarà l’intelligenza artificiale ovvero del sistema Samsung Gauss AI che include Samsung Gauss Language, Samsung Gauss Code e Samsung Gauss Image.S24: tutto quello che sappiamo dei prossimi top SamsungS24: Samsung punta su Gauss AI La serieS24 subirà alcuni cambiamenti nelle specifiche tecniche, naturalmente verrà aggiornato il ...

Secondo il leaker Ice Universe, Samsung potrebbe introdurre una funzione di registrazione video in 4K a 120 fps nelUltra, portando il flagship sudcoreano al livello delle action cam e dei top di gamma Sony Xperia. Mentre la data di lancio del 17 gennaio 2024 si avvicina, emergono nuove informazioni sul ...Chiudiamo in bellezza il 2023 con una pioggia di anticipazioni sul SamsungPlus. Queste ultime sono state diffuse dall'informatore Tarun Vats che non ha fatto altro che dare voce alla scheda del prodotto apparsa sul sito online di Walmart (e visibile in apertura ...21 DIC Samsung Galaxy S24 Series: una scheda svela le specifiche tecniche e la data di lancio Il futuro degli smartphone Galaxy si prospetta straordinariamente intelligente con il lancio imminente del Samsung Galaxy S24. Questo nuovo gioiello della tecno ...