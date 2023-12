Fulham-Arsenal | Premier League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 31 dicembre 2023)è una partita della ventesima giornata die si gioca domenica alle 15:00: tv,. L’inaspettata sconfitta contro il West Ham in casa nell’ultimo turno, ha permesso al Liverpool di andarsene da solo in testa alla. Ma i londinesi non vogliono mollare e sanno di avere nelle corde la possibilità di uscire fuori con una vittoria dalla trasferta sul campo del. Gabriel Jesus (Lapresse) – Ilveggente.itAnche perché i padroni di casa non è che stiano attraversando questo bel momento: ilinfatti ha perso le ultime tre partite e avrebbe bisogno di una pausa per riordinare le idee e per rimettersi in sesto, che non ci sarà però. E inoltre il calendario, ...