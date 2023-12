Frozen 3 | arrivano spoiler sulla possibile lavorazione del quarto capitolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023)3, come sappiamo, è stato annunciato da Bob Iger a febbraio e il mese scorso l’amministratore delegato della Disney ha rivelato che è inanche un. I fan del film d’animazione sono ansiosi di saperne di più sui prossimi sequel di, ma non si sa nulla delle trame dei film. Jennifer Lee, Chief Creative Officer della Disney e co-regista diII, ha recentemente annunciato che “il team è al lavoro” per realizzare i film e che saranno “epici”. Il produttore Peter Del Vecho ha recentemente parlato ai microfoni di The Direct e ha condiviso queste dichiarazioni sui film.3:“Sentite, facciamo sequel solo se crediamo che ci sia abbastanza ...