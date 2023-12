Franco Carboni può ripassare dall’Inter per poco | un estimatore lo vuole

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023)può avere un altro trasferimento a gennaio, come nel 2023. Il laterale argentino, scarsamente utilizzato al Monza, è ancora di proprietà dell’Inter ma di certo non farà ritorno in nerazzurro se non di passaggio. TOCCATA E FUGA – A gennaio l’Inter riavrà presumibilmente indietrodal Monza. Il giovane laterale italo-argentino, classe 2003, si era trasferito in Brianza un anno fa dopo alcuni mesi non certo felici al Cagliari in Serie B. In stagione però Raffaele Palladino non l’ha praticamente mai utilizzato: appena trentadue minuti in Coppa Italia contro la Reggiana, il 13 agosto. Inevitabile quindi pensare a qualche movimento nel prossimo mercato per, anche per giocare con più continuità. Stando al sito Forza Monza, c’è una pretendente: è la Ternana, in Serie B. A ...