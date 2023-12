FOTO ‘Concerto di Natale’ a San Modesto | i canti emozionano la comunità

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIncantevoli voci e dolci note musicali hanno caratterizzato il “Concerto di Natale” organizzato dalla Parrocchia di Sanin occasione della solenne festività della Sacra Famiglia. Sul presbiterio della chiesa si sono alternati il coro della parrocchia del Santissimo Rosario di Foiano di Val Fortore diretto da Marilena Masella, il coro della parrocchia San Giuseppe Moscati del quartiere Capodimonte di Benevento diretto da Mariateresa Stasi e il coro della parrocchia di Sandiretto da Roberta Racioppi. Sono stati eseguiti i celebri brani del periodo dedicato alla celebrazione del Santo Natale, ma non sono mancati anche quelli meno tradizionali come Hallelujah nella versione italiana eseguito dal coro parrocchiale del Santissimo Rosario di Foiano di Val Fortore e “Feliz Navidad” eseguito dal coro della parrocchia ...

