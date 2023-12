Foti FdI | “Vi svelo uno degli obiettivi del 2024” E poi l’appello alla sinistra

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tommaso, capogruppo di FdICamera, in un’intervista a ‘Il Tempo’ ripercorre il 2023 del governo e si proietta anche al. Ultime ore di questo 2023 e per la politica è arrivato il momento di fare il resoconto dell’anno, ma anche proiettarsi al. E in un’intervista a Il Tempo Tommaso, capogruppo di FdICamera, fa il punto della situazione anche dopo l’approvazione della manovra.fa il punto al termine del 2023 – Notizie.com – © Ansa“Le misure più significative sono indubbiamente i 14 miliardi in meno di tasse – spiega– poi uno dei nostri pilastri era la famiglia e noi abbiamo investito 1,6 miliardi di come abbiamo investito 5 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e 3 miliardi per quelli della ...