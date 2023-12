Fiorenzuola | torna Luca Tabbiani | c’è l’accordo | i dettagli

Ore di riflessione che hanno portato alla scelta più attesa, quella di accettare la corte dele ripartire dall'ambiente in cui Tabbiani è riuscito a creare i giusti meccanismi. Una ...... a cura di Ufficio Beni Culturali della Diocesi,Kronos " Museo della Cattedrale e CoolTour,... Precedente, il Sindaco: "Scuole elementari, riqualificazioni e rilancio del turismo, tra ...Penultimo in classifica al termine del girone d'andata, il Fiorenzuola potrebbe cambiare volto sul mercato nel tentativo di raggiungere l'obiettivo salvezza. Come riferisce sportpiacenza.it ...Dopo l’esonero di Catania arrivato nel mese di novembre, Luca Tabbiani è adesso pronto a rientrare in pista. Come riportato da “LacasadiC.com”, l’allenatore originario di Genova ripartirà da una piazz ...