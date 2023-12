Fiorello parla del ritiro dalle scene | “Le ultime battute di una carriera bellissima” Poi aggiunge | “Volevo mollare già al terzo giorno | sono arrivato a 63 anni…”

(Di domenica 31 dicembre 2023) “Penso che queste siano ledi una”. Parola di, che nello speciale del Tg1 Stasera parlo io affronta numerosi argomenti, incluso quello del. Negli anni ammette di averci pensato più volte: “già ala 63 anni, 64 a maggio, ma credo che ci stiamo avvicinando al momento in cui mi ritirerò. Non credo di essere uno di quelli che arriveranno allasuper lunga. Penso che queste siano ledi una. Diciamo che tra… vabbè, non diciamo niente, non siamo persone di parola. Una volta ...

della figlia Angelica che a 'Viva Rai2!', in occasione del 63esimo compleanno del papà, ha cantato 'Io vagabondo' facendolo commuovere: 'Per i ragazzi della sua età non è un periodo ...si sbottona (un po') quando sidi politica nell'intervista a Gian Marco Chiocci, direttore del Tg1. "Se mi hanno chiesto di entrare in politica Quando ero a Milano sì, ai tempi c'era ..."Nonostante i miei 40 anni di carriera io temo sempre le interviste, penso di essere banale, non adeguato o di dire sempre le stesse cose. Mentre l'intervistatore mi pone la domanda, io già mi scervel ...È stato un Fiorello come non lo si era mai visto né sentito quello su Rai 1 sabato 30 dicembre a Stasera parlo io, il programma di access prime time che ha visto lo showman intervistato dal direttore ...