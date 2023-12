Fiorello | ascolti record per ‘Stasera parlo io’

ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci , andata in onda ieri sera dopo il ... (iltempo)

(Adnkronos) – ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera ... (periodicodaily)

Sergio (ad Rai),incredibili per intervista TG1 a'Stasera Parlo Io' con l'intervista realizzata dal Direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci a, ha fatto registrare uno share ...da record per 'Stasera parlo io', l'intervista adel direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo il telegiornale delle 20. La 'confessione' di, che ha ...L'intervista del Tg1 vista da 4,6 milioni di spettatori con il 25,4% di share. L'Ad Sergio: 'Una bellissima pagina per il Servizio Pubblico' ...Ascolti da record per 'Stasera parlo io', l'intervista a Fiorello del direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, andata in onda ieri sera dopo ...